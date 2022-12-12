МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Сеть закусочных "Вкусно — и точка" собирается в 2023 году повысить цены, однако планирует делать это аккуратно, чтобы продукция продолжала быть доступной для потребителей, сообщил на пресс-конференции гендиректор компании Олег Пароев. Аналог "Биг Мака" появится в сети "Вкусно — и точка" в феврале

"На следующий год у нас есть планы по изменению цен, но, как всегда, мы будем стараться делать это крайне аккуратно, потому что для нас очень важно, чтобы наши потребители продолжали к нам приходить", — сообщил он.

Пароев рассказал, что, открываясь, сеть избегала повышения цен. Он отметил, что среди потребителей отмечался запрос на доступность.

Позже, уточнил он, были подняты цены на отдельные позиции не лучшего спектра меню, по сути "подровнены под реалии рынка".

"Но при этом то, как мы повысили цены: по сравнению с конкурентами мы в основном ниже, чем цены наших конкурентов. И до сих пор остаемся по всему меню", — сказал он.

Ранее американская сеть фастфуда McDonald's остановила деятельность в России и продала местный бизнес. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".