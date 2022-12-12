МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. "Вкусно — и точка" намерена в течение трех лет существенно нарастить локализацию по поставкам сырья для своей продукции, доля импорта в которой составляет около 30%, сообщил на пресс-конференции гендиректор компании Олег Пароев. "Вкусно — и точка" планирует в 2023 году повысить цены

"Если говорить про локализацию готовой продукции, то процент у нас достаточно высокий — от российских поставщиков получаем порядка 98% всей продукции. Но проблема заключается в том, что для того, чтобы произвести для нас сырье, наши поставщики импортируют большое количество продукции — для того, чтобы приготовить соуса, например, есть определённые те же булки, есть определённые компоненты, которые, к сожалению, в России не производятся", — пояснил он.

По словам Пароева, проблема состоит в том, что "порядка 30% всех объемов продукции мы еще импортируем — или, в силу того, что в России производится недостаточно объемов, либо просто нет технологий и не производится".

"Наша задача — процент импортируемой продукции уменьшать, и наверное за эти три года мы планируем эти 30% сократить весьма значительно", — заявил он.

"Вкусно — и точка" планирует решать данную проблему постепенно, продолжил Пароев: например, в понедельник было объявлено о планах строить в партнёрстве с "Мираторгом" собственное производства картофеля фри в России. Кроме того, недавно сообщалось о планах приобрести российские активы финской упаковочной компании Huhtamaki за 151 миллион долларов.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".