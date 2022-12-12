ТАШКЕНТ, 12 дек — ПРАЙМ. Сеть дискаунтеров "Светофор" на текущей неделе выходит на рынок Узбекистана, магазины будут открыты в Ташкенте, а также в Фергане и Андижане, сообщает торговое представительство России в республике. Центробанк Узбекистана изучит вопрос работы карты "Мир" в стране

"Российская торговая сеть "Светофор" выходит на рынок Узбекистана. Открытие первых в стране магазинов состоится уже 14 декабря в Ташкенте и 15 декабря в городах Фергана и Андижан", — говорится в сообщении в Telegram-канале торгпредства.

Магазин низких цен "Светофор" — одна из крупнейших в России розничных торговых сетей, склад-магазин самообслуживания, работающий в режиме дискаунтера.