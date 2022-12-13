МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Москвичи стали запасаться резиновыми сапогами и дождевиками из-за резкого потепления в начале декабря и обильных осадков — продажи этих товаров выросли на 21% и 90% соответственно, рассказали РИА Новости в пресс-службе Wildberries. В Москве создали межотраслевой кластер электромобилестроения

"Из-за резкого изменения погоды и дождей в первый месяц зимы жители Московского региона начали приобретать товары, которые обычно приобретают весной… Число заказов зонтов и резиновых сапог с 10 по 12 декабря 2022 года взлетело на 21% год к году, плащей – на 90%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что жители столичного региона также приобрели на 70% больше дождевиков для обуви – специальных защитных чехлов, которые предотвращают промокание обуви.

При этом на 140% выросло число заказов противогололедных реагентов, которые обычно покупают для частных домов и поселков для предотвращения образования льда на фоне изменения температуры.

"Жители Москвы и Московской области также стремятся защитить от непогоды и своих питомцев: на 40% выросло число покупок специальных защитных комбинезонов", — заключили в компании.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Только за ночь с воскресенья на понедельник в столице выпало 18 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы декабря. Прежний рекорд для 12 декабря был установлен в 1960 году, и составлял 12,5 миллиметра.