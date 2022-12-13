С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — ПРАЙМ. Из пяти претендентов на приобретение завода "ИКЕА Тихвин" в Ленинградской области определился один потенциальный покупатель, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко. IKEA отказалась выплатить компенсации работникам двух заводов в России

"Что касается IKEA, принципиально есть претендент, чтобы войти в IKEA. Причем было пять компаний, но определились с одной компанией. Мы пока не видели окончательных документов, мы не можем это комментировать. Надеюсь, что в ближайшее время мы это увидим", — сказал он.

Ранее сообщалось, что IKEA 9 ноября начала удалять свой логотип с продукции заводов в России перед их продажей. Дебрендинг, предположительно, займет два месяца. До этого в третьей декаде октября представители потенциальных покупателей заводов IKEA в России начали их посещение на условиях полной анонимности, рассказывал РИА Новости органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов.

Согласно финансовой отчетности компании, IKEA сократила персонал на своих четырех российских производственных предприятиях и начала процесс поиска нового владельца для них. Компания сообщает, что ожидает найти покупателя для своих активов в России к началу 2023 года.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.