МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Россия с 2011 по 2021 год увеличила промышленное производство грибов более чем в 26 раз, до 111 тысяч тонн, потребление за тот же период выросло более вдвое — до 100 тысяч тонн, и потребность в поставках этой продукции из-за рубежа практически исчезла, сообщили РИА Новости в Россельхозбанке. Врач объяснила, кому нельзя пить кофе

"За 10 лет россияне практически полностью перешли на отечественные грибы в рационе", — сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что основой продуктовой линейки крупных производств является шампиньон — его доля превышает 90% от всех грибов на рынке, — а хозяйства поменьше выращивают шиитаке и вешенки.

По оценке РСХБ, с 2011 года по 2021 год включительно потребление грибов в России увеличилось более чем вдвое — до 100 тысяч тонн, а само производство за тот же период — в 26,4 раза, до 111 тысяч тонн. Заметно расти оно стало в период с 2013 по 2015 год, а в 2018 году сравнялось с импортом, отмечают в банке, поэтому потребность в поставках из-за рубежа практически исчезла. Итог: самообеспеченность грибами выросла до 86% в 2020 году c уровня 9% в 2011 году, и продолжила укрепляться.

"Грибной бум", по сути сравнимый с "сырным", начался в стране после введения продовольственного эмбарго: именно тогда, напоминают в банке, стали массово открываться производства разного масштаба, а в грибоводство зашли инвесторы из других направлений сельского хозяйства и ряд непрофильных инвесторов. "Одним из "магнитов" стал быстрый производственный цикл и возможность получать несколько урожаев вне зависимости от климата", — поясняют в РСХБ.

Ряд крупных предприятий вышли на запланированную мощность как раз в 2018 году, что и отразилось на резком росте производства в последующие годы. Но рост производства обусловлен также и повышением урожайности: с 2016 года по 2021 год она увеличилась на 7%, до 680 килограммов на гектар.

"Из нишевого сегмента отрасль перешла в промышленные масштабы. Совсем недавно от общего объема грибов порядка 90% составлял импорт, сейчас же мы наблюдаем самообеспеченность. Производство ежегодно обновляет рекорды. Можно уверенно говорить, что грибоводство стало одним из самых успешных примеров импортозамещения", — привели в пресс-службе слова руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрея Дальнова.

НА ГРАНИ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА

Мощнейший рывок привел к ситуации, когда отрасль встала на грань перепроизводства: предложение едва перекрывается спросом, отмечают в банке, видя в связи с этим для производителей две задачи: повысить культуру потребления грибов в стране и выход на внешние рынки.

И тенденция обнадеживает, считают в РСХБ: экспорт грибов за десять лет вырос более чем в 3 раза, до 9,5 тысячи тонн, а соотношение экспорта и импорта изменилось до 1:2 с 1:16. Главные потребители сейчас — Белоруссия, на которую приходится порядка половины общего объема поставок грибов из РФ, и Казахстан, занимающий около четверти. Перспективными рынками эксперты РСХБ считают Италию, Францию и Германию: поставки туда уже идут.

Но основные производственные мощности в грибоводстве сосредоточены в европейской части страны: и поскольку грибы "не любят" заморозку, а транспортировка на восток страны добавляет каждому килограмму несколько сотен рублей, такой бизнес делается невыгодным. Поэтому на востоке РФ, где развит сбор дикоросов, и присутствует импорт из Китая, эксперты РСХБ считают целесообразным строить грибные фермы — для удовлетворения местного спроса и импортозамещения.