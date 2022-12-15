МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Маркировка электронных сигарет и жидкостей для них позволит избавить рынок от нелегальной продукции, заявили РИА Новости в пресс-службе оператора системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В России не нужна маркировка вина, считает Абрамченко

Ранее Минпромторг РФ сообщил, что цифровая маркировка "только в отношении жидкостей для электронных систем доставки никотина (ЭСДН), в том числе безникотиновых, в картриджах, капсулах, а также в составе ЭСДН одноразового использования" может стать обязательной с 15 декабря. При этом, в ЦРПТ напомнили, что изначально планировалось завершить пилотный проект по маркировке в этой категории 28 февраля 2023 года, однако бизнес попросил завершить его досрочно и ускорить введение маркировки в обязательном режиме.

"Маркировка электронных сигарет призвана обелить отрасль и обезопасить население от контрафактного никотина. Мы начали с сигарет и папирос — эта группа была первой, которая вошла в систему "Честный знак". Также уже запущена маркировка других видов табачных изделий, в том числе стиков. И, наконец, мы запускаем цифровую маркировку электронных сигарет и жидкостей для них. Маркировке предшествовал пилотный проект, который длился 7,5 месяцев и был по инициативе отрасли досрочно завершен, чтобы как можно скорее запустить маркировку в обязательном режиме", — приводятся в сообщении слова руководитель товарной группы "Табак" ЦРПТ Андрей Железнов.

В ЦРПТ напомнили, что изначально планировалось завершить пилотный проект по маркировке в этой категории 28 февраля 2023 года, однако бизнес попросил завершить его досрочно и ускорить введение маркировки в обязательном режиме. В ноябре, ЦРПТ сообщил, что все необходимое оборудование для начала обязательной маркировки электронных сигарет (электронных устройств с никотиносодержайщей жидкостью) и жидкостей для них есть в наличии на российском рынке.

Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в августе сообщил РИА Новости, что потери бюджетной системы РФ из-за нелегального оборота электронных средств доставки никотина и жидкостей для них могут достигать 65 миллиардов рублей в год.

Система цифровой маркировки "Честный знак" (оператор — Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ) вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника.