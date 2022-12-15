МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Калининградский "Атлантис" будет производить молочные коктейли, сырные палочки и картофель фри для ресторанов "Вкусно — и точка", рассказал РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов. "Вкусно — и точка" планирует в 2023 году повысить цены

Группа компаний "Атлантис" в Калининградской области производит обширный ассортимент продукции — более 300 видов. Предприятие производит креветки, сырные палочки, куриные крылышки, спринг-роллы, моцареллу и другие продукты. "Атлантис" был крупнейшим поставщиком ресторанов McDonald's.

"Пока McDonald's был в паузе по решению работать ли им в РФ, очень сильно выручил Burger King, а потом "Вкусно – и точка" заработала, и "Атлантис" только увеличивает объемы производства", — рассказал Алиханов.

Он добавил, что в следующем году "Атлантис" планирует открыть завод по производству так называемого милкшейка.

"Они будут делать сырные палочки для этих ресторанов и, собственно, молочные коктейли. Порядка 5 миллиардов рублей они инвестируют, в следующем году открывается этот завод. И еще один проект — завод по производству картофеля фри", — добавил Алиханов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.