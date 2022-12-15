МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Венесуэла выдала разрешение на экспорт из России восьми производителям свинины и одному — говядины, сообщает Россельхознадзор. Россияне забыли об импортных шампиньонах, заявили в Россельхозбанке

Россельхознадзор 13 декабря провел встречу с компетентными ведомствами Венесуэлы, в ходе которой обсуждались вопросы взаимных поставок продукции агропромышленного комплекса. Венесуэльская сторона сообщила о заинтересованности в поставках рыбной продукции, в частности креветки и краба, а также риса, кукурузы, какао, кофе, тропических фруктов, российская сторона — в расширении поставок мясной и рыбной продукции на венесуэльский рынок, сообщает ведомство.

"По итогам прошедших переговоров венесуэльские коллеги под гарантии Россельхознадзора выдали разрешение на экспорт из России 9 мясоперерабатывающим предприятиям (8 производителей свинины, 1 — по производству говядины)", — говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что ранее Россельхознадзор включил в списки аттестованных предприятий пять предприятий Венесуэлы по производству рыбо- и морепродукции.

Кроме того, стороны отметили конструктивное сотрудничество между компетентными в области ветеринарного и фитосанитарного надзора ведомствами двух стран и договорились продолжить совместную работу для увеличения объемов товарооборота продукции АПК между странами.