МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Запасы популярных американских чипсов Pringles заканчиваются у отечественных торговых сетей — они уже недоступны для покупки в приложениях ритейлеров, однако на маркетплейсах по-прежнему представлены в широком ассортименте, убедился корреспондент РИА Новости. Российские власти просубсидируют ретейлу перевозку купленной на бирже рыбы

Так, например, в приложениях сетей "Пятерочка" и "Перекресток" (входят в X5 Group) по запросу Pringles не найдено ни одного товара. РИА Новости направило запрос компании. В пресс-службе "Магнита" рассказали агентству, что товары этого бренда полностью закончились, но есть планы по их замещению аналогами, в том числе отечественными.

Также Pringles не было обнаружено в ассортименте "Ленты" и интернет-сервиса по доставке продуктов "Утконос онлайн". "Учитывая, что поставки остановлены с марта, запасы минимальны или отсутствуют… Прямых аналогов на полке сейчас нет, кроме Lays Staxx, тем не менее мы предлагаем покупателям товары других, российских, производителей, например, бренд Bruto", — заявили в "Ленте".

При этом на маркетплейсах Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркет" продукция Pringles представлена в ассортименте, в том числе для заказа доступны и позиции, изначально изготовленные не для российского рынка. РИА Новости также направило запрос этим онлайн-площадкам.

В марте в СМИ появилась информация о том, что производитель чипсов Pringles — американская компания Kellogg приостановила поставки своей продукции в Россию, а также инвестиции в стране. При этом в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта, продукты питания по-прежнему не были включены.