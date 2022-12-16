МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российские интернет-магазины смогут подключать оплату за товары и услуги с помощью сервиса Mir Pay, сообщил РИА Новости провайдер интернет-платежей для торговых предприятий "ЮKassa". В ГД одобрили покупки в иностранных интернет-магазинах без идентификации

"Платежные сценарии меняются, но покупатели, которые хотят платить в несколько кликов, остаются. Российские интернет-магазины могут предложить своим клиентам новый способ оплаты покупок — Mir Pay", — рассказали в компании.

Платить в интернете таким способом смогут владельцы карт "Мир" с телефонами на базе Android. Чтобы заплатить за товар или услугу, покупателю понадобится приложение Mir Pay. Вводить данные карты на платежной форме не нужно.

Если у покупателя интернет-магазина карта "Мир" любого банка уже добавлена в приложение, то при оплате товара или услуги с мобильного устройства ему будет достаточно нажать на кнопку Mir Pay на странице оплаты и подтвердить платеж в приложении.

Mir Pay — это специальное приложение от платежной системы "Мир" для бесконтактной оплаты смартфоном. При этом реквизиты карты "Мир" не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен.