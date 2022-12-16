МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Импорт питьевой и минеральной воды в Россию вырос в ноябре на 24,4% по сравнению с октябрем, таким образом в страну за месяц было ввезено почти 23,7 миллиона бутылок, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Продажи водки в России выросли в 2022 году

"По данным системы маркировки "Честный знак", импорт питьевой и минеральной воды в Россию по итогам ноября вырос на 24,4% в сравнении с предыдущим месяцем. В период с 1 по 30 ноября в Россию было ввезено почти 23,7 миллиона бутылок, а за весь октябрь – чуть более 19 миллионов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевыми экспортерами по итогам последних трех месяцев стали: Грузия – 71% от всех ввезенных на территорию России бутылок воды, Армения – 10%, Италия – 5%, Казахстан – 4%, Словения – 3%.

"Импортеры и торговые сети начали наращивать запасы питьевой и минеральной воды в преддверии Нового года, чтобы удовлетворить традиционно высокий спрос. По нашим данным, на минеральную воду пришлось около 90% всего объема импортной воды, которая поступила на российский рынок в последние несколько месяцев", — приводятся в сообщении слова руководителя управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Юлии Кузьминой.

Система цифровой маркировки "Честный знак" введена в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства подлежат молочная продукция и минеральная вода, также маркируются табак, электронные сигареты и жидкости для них, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.