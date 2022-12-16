МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Банк России полагает, что высокий разброс цен на плодоовощную продукцию в различных регионах РФ будет сохраняться, хотя по сравнению с весенними пиками он стал сужаться, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ дала прогноз по инфляции на ближайшие месяцы

"Но надо сказать, что чем выше инфляция, чем выше общий темп роста цен, тем более может быть больший разброс цен (на плодоовощную продукцию — ред.) по регионам", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, как регулятор учитывает расхождения в стоимости плодоовощной продукции в регионах РФ при принятии решения о ключевой ставке.

"И мы это видели весной, когда был пик инфляции – разброс по регионам был очень большой. Сейчас он сужается, но в целом такой разброс между регионами будет сохраняться", — добавила она. Такая разница, по ее словам, зависит, конечно, не только от общего уровня инфляции, но также и от структурных факторов: это и наличие собственного развитого сельского хозяйства, и платежеспособный спрос в регионе, и уровень конкуренции на продовольственных рынках.

"Все это влияет на динамику цен на плодоовощную продукцию в каждом конкретном регионе", — заметила Набиуллина, отметив, что совет директоров ЦБ перед каждым заседанием заслушивает соответствующую информацию своих региональных представительств.

"Понимание такого разброса, факторов динамики цен всей продукции, в том числе плодоовощной, позволяет увидеть формирующиеся тенденции, факторы этих тенденций и более точно, наверное, смотреть на оценку ситуации, на прогноз в целом. То есть мы, безусловно, учитываем эти данные при формировании мнения Совета директоров ЦБ по поводу ситуации и будущих тенденций. Но решение, конечно, принимаем, исходя из динамики показателей в целом по стране", — заключила она.