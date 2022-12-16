Глава ЦБ Набиуллина сообщила о сужении разброса цен на плодоовощную продукцию в регионах
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Банк России полагает, что высокий разброс цен на плодоовощную продукцию в различных регионах РФ будет сохраняться, хотя по сравнению с весенними пиками он стал сужаться, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Но надо сказать, что чем выше инфляция, чем выше общий темп роста цен, тем более может быть больший разброс цен (на плодоовощную продукцию — ред.) по регионам", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, как регулятор учитывает расхождения в стоимости плодоовощной продукции в регионах РФ при принятии решения о ключевой ставке.
"И мы это видели весной, когда был пик инфляции – разброс по регионам был очень большой. Сейчас он сужается, но в целом такой разброс между регионами будет сохраняться", — добавила она. Такая разница, по ее словам, зависит, конечно, не только от общего уровня инфляции, но также и от структурных факторов: это и наличие собственного развитого сельского хозяйства, и платежеспособный спрос в регионе, и уровень конкуренции на продовольственных рынках.
"Все это влияет на динамику цен на плодоовощную продукцию в каждом конкретном регионе", — заметила Набиуллина, отметив, что совет директоров ЦБ перед каждым заседанием заслушивает соответствующую информацию своих региональных представительств.
"Понимание такого разброса, факторов динамики цен всей продукции, в том числе плодоовощной, позволяет увидеть формирующиеся тенденции, факторы этих тенденций и более точно, наверное, смотреть на оценку ситуации, на прогноз в целом. То есть мы, безусловно, учитываем эти данные при формировании мнения Совета директоров ЦБ по поводу ситуации и будущих тенденций. Но решение, конечно, принимаем, исходя из динамики показателей в целом по стране", — заключила она.
https://1prime.ru/consumer_markets/20221216/839205950.html