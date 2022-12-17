МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Россияне в предновогоднюю пору тратят на украшения для елок в среднем по 1732 рубля — на 11% больше, чем год назад, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Врач предупредила об опасности быстрого похудения к Новому году

"На набор новогодней атрибутики, то есть гирлянды, елочные шары, мишуру и прочее, россияне тратят в среднем 1732 рубля, что на 11% выше уровня прошлого года", — выяснили аналитики, сравнив траты за период с 1 ноября по 10 декабря этого и прошлого года.

Больше всего по сравнению с прошлым годом вырос средний чек по игрушкам — на 20%, до 344 рублей. Также он увеличился по гирляндам (на 17%, до 551 рубля), новогодним звездам (на 10%, до 283 рублей) и набору елочных шаров (на 3%, до 406 рублей). Снизился средний чек только по мишуре — на 2%, до 148 рублей.

Эксперты "Чек Индекса" обращают внимание, что новогодняя атрибутика появилась в продаже еще в октябре. Долгий период наличия в магазинах оказывает нивелирующий эффект на импульсные покупки таких товаров. Финансист рассказал, как поступить с деньгами до Нового года

В частности, при сравнении продаж год к году более высокий интерес к новогодней атрибутике наблюдался в начале ноябрьских распродаж. В декабре он был выше, чем месяцем ранее, но по отношению к прошлогодним показателям ниже на 10-15%. Потребитель ведет себя более сдержанно.

Исключение составляет лишь онлайн-торговля, где продажи растут каждый год, и в преддверии Нового года (ноябрь-декабрь) объем покупок соответствующих товаров превышает прошлогодние на 60-70%.