МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Торговая сеть Aldi сообщила, что ввела на территории Венгрии ограничения на продажу основных продуктов питания, теперь те продукты, цену которых государство заморозило на уровне октября 2021 года, будут отпускаться только в размере одной упаковки. Премьер Венгрии рассказал о заключении энергетической "мегасделки"

Ранее министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что правительство страны решило снова продлить заморозку цен на ряд основных продуктов до 30 апреля 2023 года.

"Мы хотим обеспечить, чтобы каждый потребитель имел доступ к товарам по замороженным ценам", — говорится в сообщении компании на странице в соцсети.

Отмечается, покупатели могут приобрести в магазинах Aldi по льготным ценам один литр растительного масла, один литр молока, одну упаковку куриных бедер и куриных грудок, один килограмм сахара-песка, одну упаковку свиных окорочков, один килограмм муки, один килограмм или одну упаковку картофеля, одну упаковку яиц.

В январе 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что будет остановлено повышение цен на продукты: сахар-песок, пшеничная мука, растительное подсолнечное масло, свиные окорочка, куриные грудки и коровье молоко 2,8% не могли превышать цены 15 октября 2021 года. Впоследствии меру несколько раз продлевали, а в октябре 2022 года к списку продуктов добавились яйца и картофель.