МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Число магазинов по продаже электронных сигарет в крупных городах РФ выросло на 75% за год, сообщили РИА Новости в геосервисе "2ГИС". В то же время, по оценке Ассоциации участников никотинового рынка ПАУРРЭНС, предоставленной агентству, доля нелегального оборота в этой отрасли в стране составляет 80%. Минфин предложил размер ставки акциза на жидкости для вейпов

"За последние 12 месяцев в 16 городах — миллионниках России количество магазинов электронных сигарет выросло на 72,5% и достигло 10 399 точек. В Москве за аналогичный период таких мест стало больше в 2 раза — на 108%, теперь их 2 668", — сообщили в "2ГИС".

Президент Ассоциации ПАУРРЭНС Лев Григорьев полагает, что основная причина роста точек по продаже электронных сигарет — большое количество нелегальной продукции на рынке, которая реализуется по низким ценам, а постоянно растущий потребительский спрос обеспечивает продавцам высокие прибыли. "По итогам 2022 года мы оцениваем нелегальный рынок электронных сигарет примерно в 80%", — отметил он.

"Масштаб нелегального рынка никотинсодержащей продукции объясняется тем, что данная категория практически находится вне контроля, в отличие от рынка табачной продукции, жестко регулируемого государством", — поделился мнением с агентством директор по корпоративным отношениям и коммуникациям Japan Tobacco International (JTI) Россия Сергей Глушков.

"Введенная с 15 декабря 2022 года обязательная маркировка никотинсодержащей продукции призвана обеспечить прослеживаемость на рынке вейпов: исходя из опыта табачной продукции, мы видим, что маркировка эффективно сокращает попадание нелегальной продукции в легальный оборот и таким образом способствует обелению рынка", — полагает он.

По мнению Глушкова, обязательная маркировка электронных сигарет поможет обелить рынок. Однако весомый эффект маркировки никотинсодержащей продукции будет виден только после окончания переходного периода, когда участники рынка смогут до конца реализовать немаркированные остатки, добавил он.