МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Новогоднее меню из традиционных блюд для украинцев обойдется на 38,2% дороже, чем прошлом году, стоимость бюджетного варианта составит 2 934 гривны (80 долларов), сообщает издание Оbozrevatel. Россия не использует продовольственный кризис как рычаг, заявила Матвиенко

"В целом за новогодний стол в 2022 году украинцам придется заплатить намного больше, чем годом ранее. В частности, стоимость бюджетного варианта в Киеве составит 2 934 гривны, что на 38,2% больше прошлогодней его стоимости. Стол с деликатесами обойдется в 3 523,77 гривен (96 долларов), подсчитали в Институте аграрной экономики", — сообщается на сайте издания.

Согласно расчетам института, которые есть в распоряжении издания, салат "Оливье" обойдется украинцам в 281,71 гривны (8 долларов), что на 41,9% больше, чем в 2021 году. Из ингредиентов салата сильнее всего подорожали яйца, морковь, соленые огурцы и лук. Отмечается, что рост цен на некоторые позиции превысил 200%.

По данным ученых, для салата "Оливье" с расчетом на три килограмма самыми дорогими ингредиентами станут колбаса — 115,45 гривны за 0,5 кг (рост на 15,5% в зависимости от производителя), 0,5 кг зеленого горошка — 44,99 гривны (рост на 28,5%), шесть яиц — 44,4 гривны (в 2,2 раза), 200 граммов соленых огурцов — 34,80 гривны (рост в два раза) и 180 граммов майонеза — 21,41 гривны (рост на 58,6% в зависимости от марки). Еще в 20,66 гривны обойдутся две моркови, пять картофелин за 6,64 гривны и две луковицы за 6,57 гривны.

Отмечается, что к концу 2022 года по сравнению с 2021 годом уменьшилась цена картофеля, но стоимость моркови и лука возросла в 2,2 раза и 2,8 раза соответственно.

Годовая инфляция на Украине в ноябре замедлилась до 26,5% против 26,6% в октябре, сообщал ранее Нацбанк страны со ссылкой на данные государственной службы статистики.