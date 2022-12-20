МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине декабря снизился на 2,3 пункта по сравнению со второй половиной ноября и составил 100,9 пункта. Индекс делового климата IFO в Германии вырос в декабре

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров — частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

В период с 1 по 15 декабря средний чек вырос по огурцам (на 25%, до 130 рублей). Снизился он по растворимому кофе (на 13%, до 236 рублей), ветчине (на 10%, до 111 рублей), батону (на 9%, до 29 рублей), сахару (на 7%, до 63 рублей) и сыру (на 2%, до 152 рублей). По сливочному маслу он сохранился на прежнем уровне (134 рубля).

Таким образом, индекс за рассматриваемый период снизился на 2,3 пункта и составил 100,9 пункта.

Аналитики "Чек Индекса" обратили внимание, что в начале декабря россияне более активнее покупали продовольственные товары длительного хранения в магазинах эконом-сегмента, а средний чек трат на огурцы в декабре всегда выше, чем в ноябре.