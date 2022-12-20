МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Внутренний рынок сахара в России с точки зрения ценовой конъюнктуры выглядит стабильным и не требует дополнительного регулирования в виде закупочных интервенций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. Госдума повысила НДПИ для "Алросы" на февраль — март 2023 года

"Что касается госзакупок сахара, то сейчас на внутреннем рынке отсутствуют условия для их проведения. Предельный минимальный уровень цен для интервенций по этому товару установлен в размере 33,6 тысячи рублей за тонну (без НДС). А на текущий момент средневзвешенные цены в Центральном и Приволжском федеральных округах составляют порядка 48 тысяч рублей за тонну", — сообщили в пресс-службе.

"Стоит отметить, что данный инструмент необходим в первую очередь для снятия излишков на рынке и поддержки рентабельности производителей. Ведомство оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не требующую дополнительного регулирования", — добавили в Минсельхозе.

В пресс-службе также напомнили, что в настоящий момент министерство продолжает закупки зерна в интервенционный фонд: по состоянию на 16 декабря приобретено более 2,7 миллиона тонн. Ранее сообщалось, что до конца года в интервенционном фонде планируется сформировать запас продовольственного зерна в объеме 3 миллиона тонн.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев говорил в начале октября об отсутствии предпосылок для закупки в фонд сахара в связи с тем, что цены на внутреннем рынке выше среднего уровня 2021 года на 40%.