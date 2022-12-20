"Союзроссахар": Россия произвела 5,1 миллиона тонн свекловичного сахара в 2022 году
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. РФ завершила уборку сахарной свеклы, с начала сезона произведено 5,1 миллиона тонн свекловичного сахара, сообщается в материалах Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахар").
"По данным "Союзроссахара" уборка сахарной свеклы в России завершена", — говорится в сообщении. Окончательные цифры валового сбора не приводятся. Между тем, на 12 декабря, согласно ранее опубликованной информации, было убрано 97,2% посевов (997,9 тысячи гектаров) и накопано 47,5 миллиона тонн сахарной свеклы. По данным Росстата, в 2021 в РФ в хозяйствах всех категорий было собрано 41,202 миллиона тонн сахарной свеклы.
"На текущую дату из 65 сахарных заводов продолжают переработку сахарной свеклы 53. Всего с начала сезона (для сахара — с 1 августа — ред.) произведено 5,1 миллиона тонн свекловичного сахара, что на 120 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году", — сообщается в материалах.
По оценке предправления "Союзроссахара" Андрея Бодина, озвученной в конце ноября, Россия в 2022 году произведет 6,1 миллиона тонн сахара, на 4% выше показателей прошлого сезона.
"Союзроссахар" также сохраняет прогноз производства свекловичного сахара в странах ЕАЭС — в текущем сезоне на уровне 6,8-6,9 миллиона тонн и приводит данные Евразийской сахарной ассоциации: согласно таковым общий объем производства свекловичного сахара в странах ЕАЭС на 19 декабря составил 5,64 миллиона тонн — на 3,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
https://1prime.ru/consumer_markets/20221220/839243396.html