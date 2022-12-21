МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Доля потребителей импортного пива в РФ небольшая и стабильная — это обеспеченный средний класс, поэтому повышение ввозных пошлин на пиво из ряда иностранных государств, если такое решение будет принято, вряд ли изменит их выбор, прокомментировал РИА Новости директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Госдума одобрила переход на регулирование рынка алкоголя в новых регионах

Пошлины на ввоз пива из "недружественных" стран, к которым относятся США, Великобритания, все члены ЕС, Южная Корея, Япония, Австралия и другие, могут повыситься, это, как предполагается, должно поддержать российских производителей, написала в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на три источника в отрасли.

"Во все времена импортное пиво составляло около 5-6% доли пивного рынка России, незначительной является и доля покупателей этого пива — около 6-7%. Импортное пиво всегда было дорогим, поэтому его покупала очень небольшая часть городского населения среднего класса", — сказал Дробиз.

"И если даже введут какие-то большие пошлины, объем продаж импортного пива все равно сохранится, потому что для таких потребителей – устойчиво обеспеченной категории граждан — его подорожание не страшно, это узкий круг населения", — добавил эксперт.

По его словам, поставки импортного пива в РФ к концу года сократились примерно в два раза, а его стоимость в среднем дороже российского в 2,5 раза, но, "как и с премиальным алкоголем – сколько бы не стоили Hennessy или Veuve Clicquot, их все равно будут покупать".

"В России тоже есть хорошие сорта пива, но тут речь идет не столько о вкусе, а о географии и брендах", — заметил Дробиз, добавив, что отечественные производители от такого решения не выиграют и не проиграют.

В свою очередь Союз российских пивоваров не стал комментировать информацию о возможном повышении ввозных пошлин. Между тем, согласно голосованию в его телеграм-канале, против пошлин выступили 56%, за — 44%; всего голосовали 64 подписчика. РИА Новости направило запросы в Минэкономразвития и Минфин.