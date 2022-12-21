МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Швейцарская компания Nestle оптимизирует в России текущую структуру фирменных магазинов по продаже кофейных капсул Nespresso, их работа по-прежнему приостановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Nestle повысила прогноз продаж на текущий год

"Импорт продукции Nespresso и работа бутиков Nespresso на российском рынке по-прежнему приостановлены. В этой связи мы оптимизируем текущую структуру бутиков", — сообщили в пресс-службе.

Производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso закроет фирменные магазины в России и ведет переговоры с собственниками помещений об условиях выхода из договоров аренды, написала в среду газета "Ведомости".

Швейцарский концерн Nestle сообщил в марте, что приостанавливает экспорт продукции из России и ее импорт в Россию, за исключением социально значимых категорий продуктов, и экспорта в страны СНГ. В компании также заявляли, что фабрики и офисы Nestle в России продолжают работу в штатном режиме.