ТОКИО, 21 дек — ПРАЙМ. В январе-апреле будущего года ожидается повышение цен на 7,1 тысячи видов продуктов питания и напитков, это в 1,5 раза больше, чем за тот же период текущего года, такие данные обнародовал японский научно-исследовательский центр Teikoku Databank. Правительство Японии понизило прогноз промышленного производства

В среднем рост цен за этот период составит 18%. В среднем в этом году рост цен составил 14%.

О намерении повысить цены сообщили 105 компаний, производящих продукты и напитки. Причем по данным на момент ноября планировалось повысить цены на 4,4 тысячи видов продовольствия.

Институт связывает рост цен с повышением стоимости сырья и ростом расходов на персонал.

За весь 2022 год цены выросли на 20,8 тысячи наименований.