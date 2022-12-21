МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Объема собственного производства в РФ капсул для кофемашин вполне достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, он сохранился на прежнем уровне, сообщил РИА Новости гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. Врач объяснила, кому нельзя пить кофе

Производитель кофемашин и кофейных капсул Nespresso закроет фирменные магазины в России и ведет переговоры с собственниками помещений об условиях выхода из договоров аренды, написала в среду газета "Ведомости". Позже в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что импорт продукции Nespresso и работа бутиков Nespresso на российском рынке по-прежнему приостановлены, в связи чем оптимизируется текущая структура бутиков.

"Уход фирменной продукции Nespresso особенно не сказался на предложении, хотя с точки зрения потребительских свойств и возможности выбора, безусловно, на потребителях отразился. А по предложению капсульной продукции, среди которой есть довольно неплохие образцы и российского, и зарубежного производства, по спросу на нее — провалов мы не заметили", — сообщил Чантурия.

Он обратил внимание, что долгое время капсулы Nespresso в РФ обеспечивали основные продажи такой продукции, но вместе с этим в последние 5-7 лет в стране достаточно активно развивалась внутренняя промышленность по производству Nespresso совместимых капсул под различными торговыми марками.

"Практически сразу после заявления об уходе Nespresso локальные операторы начали расширять производственные мощности и наращивать выпуск аналогов. К сегодняшнему дню значительная часть спроса покрывается именно за счет внутренних возможностей отечественной кофеперерабатывающей индустрии. При этом какое-то количество капсул, совместимых с системой Nespresso, как и прежде, поступает из-за рубежа", — добавил собеседник агентства.

"Рынок продолжает работать, население — покупать кофе в капсулах и кофемашины для них", — заметил Чантурия.