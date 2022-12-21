МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, за счет покупки предприятий агрохолдинга "Здоровая ферма" планирует увеличить производство мяса бройлеров на 23%, до более 1 миллиона тонн в год в живом весе, говорится в сообщении компании. Венесуэла разрешила экспорт российского мяса девяти предприятиям

"С учетом предприятий ГК "Здоровая ферма" "Черкизово" сможет выпускать в год более 1 миллиона тонн мяса бройлеров в живом весе", — говорится в сообщении. По итогам 2021 года компания выпустила 813 тысяч тонн такой продукции.

Открытие торги проводились 20 декабря Российским аукционным домом, продавцом выступил банк непрофильных активов "Траст": в состав единого лота вошли 100% долей в ООО "Уральская мясная компания", ООО ГК "Здоровая ферма", ООО "Здоровая ферма Деликатесы", ООО ТД "Здоровая ферма", АО "Уралбройлер", а также права требований к указанным юрлицам от банка "Траст" и АО "Птицефабрика "Комсомольская".

Победителем стало входящее в группу ООО "АПК "Михайловский" (входит в группу "Черкизово"), ранее получившее предварительное согласие ФАС России. "Общая сумма сделки составит 5 миллиардов рублей с учетом долговых обязательств в размере 1 миллиард рублей", — говорится в сообщении.

Приобретаемые предприятия способны производить в год 120 тысяч тонн мяса птицы в живом весе, а также выпускают широкий ассортимент продукции глубокой переработки. Также в их состав входит комбикормовый завод мощностью 240 тысяч тонн продукции в год.

"Для "Черкизово" Челябинская область в 2022 году станет третьим новым регионом присутствия: ранее в Оренбургской области компания приобрела СГЦ "Вишневский", а в Башкирии — активы ГК "Русское зерно Уфа" — крупнейшего в регионе производителя мяса птицы", — говорится в сообщении.

Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.