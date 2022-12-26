МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. В августе-октябре нынешнего года государства Евросоюза значительно нарастили экспорт вина в Россию по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, сообщает РБК со ссылкой на торговую статистику Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Еврокомиссии. В Роскачестве рассказали, как холод влияет на вино

За три месяца начавшегося в августе нового маркетингового года 2022/23 (это — период в течение календарного года, на протяжении которого происходит продажа товаров определенного ассортимента) государства Евросоюза поставили в Россию около 1 миллиона галлонов вина, что на 43% превышает объемы, ввезенные в августе-октябре годом ранее.

В целом за первые три месяца нового маркетингового года объем экспорта вина в Россию составил 42,7% от объема, который государства Евросоюза поставили на российский рынок за весь предыдущий маркетинговый год (12 месяцев с августа 2021 года по июль 2022-го) — 2,35 миллионов галлонов.

Двузначный прирост поставок показали Франция (рост составил 89,5%), ФРГ (+78%), Италия (+58%), Латвия (+37,4%). В пятерке по приросту поставок год к году оказались страны, до недавнего времени поставлявшие в Россию лишь небольшие объемы вина. Лидером стала Австрия, увеличившая экспорт в шесть раз. Также в топ-5 вошли Болгария, нарастившая поставки в пять раз, Хорватия (в три раза), Эстония (+133%) и Финляндия (+132%).