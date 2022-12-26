МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской корпорации Apple в четвертом квартале 2022 года сократится более чем на 8%. Таким образом, IT-гигант не нарастит прибыль впервые за последние 14 кварталов, сообщает Financial Times, ссылаясь на данные аналитической компании Visible Alpha. Часы Apple Watch нарушают патенты AliveCor, признала ITC

По информации Visible Alpha, выручка Apple за четвертый квартал 2022 года опустится ниже рекордных $123,9 миллиарда, которые корпорация получила в четвертом квартале 2021-го.

На Китай, где собирается около 90% смартфонов iPhone, приходится пятая часть выручки Apple. Из-за коронавирусных ограничений и всплеска заболеваемости после их отмены корпорация столкнулась с нехваткой от 5 до 15 миллионов iPhone.