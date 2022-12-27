МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") считает, что при любом регулировании цен на сахар важно сохранить баланс интересов его производителей и покупателей. "Руспродсоюз" отметил связь цены на сахар в опте и курса рубля

Минсельхоз предупредил крупнейших производителей сахара, что при росте оптовой стоимости сахара в первом квартале 2023 года выше 50–53 рублей за килограмм — в частности, производители связывали растущую динамику с ослаблением рубля, — существует вероятность появления нового соглашения, ограничивающего цены на сахар, написала во вторник газета "Ведомости".

"У производителей сахара так же, как у других отраслей, увеличились затраты, в том числе на закупку сахарной свеклы, логистику, обслуживание оборудования и доставку запчастей. Да и погода в некоторых регионах не позволила своевременно и в полном объёме убрать урожай. Поэтому при любом так называемом регулировании цен важно сохранить баланс интересов, чтобы производителю было интересно и выгодно производить продукцию, … а покупатель мог всегда и по доступной цене купить необходимую ему продукцию. Государству в этом случае остается главная функция — создать условия для соблюдения и обеспечения интересов обеих сторон", — заявила журналистам Школкина.

При этом она обратила внимание, что "цена на сахар часто является предметом для обсуждения на правительственном уровне и причиной волнения среди граждан", поскольку именно его физлица начинают скупать не только в сезон консервирования, но и при любых ситуациях, связанных с изменением конъюнктуры или политических факторах. "Все мы помним март этого года, когда оптовики, пользуясь ситуацией, буквально искусственно создали ажиотажный спрос на сахар, взвинтив на него цены чуть не в два раза, после чего правительству РФ пришлось в ручном режиме вмешиваться в этот процесс и оперативно принимать решения по нивелированию сложившейся ситуации", — продолжила депутат. Эксперты назвали продукт, который обязательно должен быть на борту самолета

Зная, насколько эта тема значима для граждан, Минсельхоз постоянно мониторит ситуацию на рынке сахара. В этом году были увеличены посевные площади под сахарную свеклу, собрано около 47 миллионов тонн свеклы, отметила Школкина. "Все это позволило удержать цены на сахар. Сегодня оптовые цены на сахар с начала текущего сезона снизились на 16% и соответствуют ценам января-февраля 2022 года", — напомнила первый зампред комитета.

При этом она отметила, что на снижение стоимости сахара в октябре-ноябре повлияло отсутствие достаточных складских помещений для хранения сахара. "Кстати, проблема дефицита складских помещений и элеваторных емкостей характерна сегодня не только для сахара, но и для зерновых и масленичных культур. И здесь, на мой взгляд, нужна отдельная программа по "расшивке" этой проблемы. На мой взгляд, здесь могут эффективно сработать механизмы государственно-частного партнерства или концессионного соглашения", — сказала Школкина.