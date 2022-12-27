МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Крупнейшие российские маркетплейсы — Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет" — переведут свои пункты выдачи заказов (ПВЗ) 31 декабря на сокращенный режим работы и вернут к привычному графику 2 января, сообщили РИА Новости представители указанных компаний. Минтруд рассказал, сколько продлятся новогодние праздники

В Ozon заявили, что часы работы ПВЗ, которые обычно открыты до 21.00 и дольше, сократят до 20.00. "Остальные продолжают работать в стандартном графике на этот день", — уточнили в компании.

В "Яндекс.Маркете" придерживаются аналогичного графика, 31 декабря ПВЗ также будут работать до 20.00. А отделения Wildberries останутся открытыми до 19.00.

ПВЗ всех трех маркетплейсов будут закрыты 1 января , а 2-го числа перейдут на обычный режим.

Ранее в Минтуда и социальной защиты напомнили, что новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней, так как 31 декабря выпадает на субботу. При этом выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 году с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).