МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Компания "Модуль-2" и бизнесмен Валид Корчагин стали новыми владельцами пяти юридических лиц российской сети гипермаркетов OBI, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Сеть строительных гипермаркетов OBI сменила владельца третий раз за 2022 год. В Госдуме рассказали, сколько иностранных компаний остались в России

В материале отмечается, что сделка была закрыта 30 декабря 2022 года. "Модулю-2" принадлежит 90 процентов долей, а Кочагину — 10 процентов. Владелицей "Модуля-2" является президент Ассоциации оптовых и розничных рынков Марина Мидова.

По мнению аналитиков "Ведомостей", сумма сделки составила не более 200-300 миллионов рублей. "Сеть нуждается в инвестициях как для восстановления ассортимента и товарных запасов, так и для погашения накопленных долгов", — добавило издание.

Впервые собственник OBI сменился в 2022 году, в конце июля. OBI GmbH продала компанию группе инвестиционно-строительных компаний МАХ после того, как заявила об уходе из России на фоне спецоперации. Затем, уже в октябре, OBI перешла ООО "Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский" и МОО "По противодействию коррупции".