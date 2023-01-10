МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Федеральные торговые сети в России в прошлом году снизили наценки на социально значимые продукты с 22% до 5,5%, данную меру поддержали и ряд региональных ритейлеров, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава ФАС отметил обеспеченность российских аграриев удобрениями

"Нами проведена работа, и в результате наценки на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизились с 22 до 5,5%. Такое ответственное ценообразование поддержали и 79 региональных торговых сетей", — сказал Шаскольский.

По его словам, была проведена дополнительная работа по таким категориям, как хлеб, молоко, сахар, борщевой набор. "Федеральные торговые сети обязались в каждой категории поддерживать на самый востребованный товар также наценку не выше 5%", — сообщил глава ФАС.

В марте 2022 года ФАС сообщила, что "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" ограничивают наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%. Ранее "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" также ограничили свои наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи "борщевого набора" до уровня 5%. Впоследствии некоторые крупные ритейлеры отказались от ограничения наценок на сахар, но в целом по стране ограничения продолжают действовать.