МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. CDEK.Shopping начал продавать парфюмерию известных зарубежных брендов, в том числе ушедших с российского рынка Chanel, Christian Dior, Givenchy и Guerlain, сообщила компания. Россиянам рассказали, как обналичить подарочный сертификат

"Платформа для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping пополнила свой ассортимент оригинальной парфюмерией известных зарубежных брендов. Клиентам доступны более 900 ароматов Burberry, Byredo, Calvin Klein, Chanel, Chloé, Coach, Dior, Givenchy, Gucci, Guerlain, Hermès, Hugo Boss, Lancôme, Montale, Moschino, Tom Ford, Versace, Zielinski & Rozen и других брендов", — говорится в сообщении.

Духи представлены на платформе как в привычных объемах (30 миллилитров и 50 миллилитров), так и в больших (150 миллилитров) и в формате дезодорантов, а сам список брендов будет расширяться.

Уточняется, что на платформе представлены зарубежные бренды с доставкой из Израиля и Польши. Срок доставки составляет от 14 дней. В России предложили расширить перечень товаров для параллельного импорта

В марте прошлого года модные дома и fashion-группы Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel и другие сообщили о временном закрытии своих бутиков в России. В массовом сегменте британский ритейлер Marks & Spencer (M&S) в мае решил покинуть рынок, а корпорация Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque) в октябре продала российское подразделение компании Daher Group. Также крупная сеть Hennes&Mauritz (H&M) в середине июля объявила об уходе из России, где она работала с 2009 года.

CDEK.Shopping – платформа для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа. Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис в мае 2022 года. Доставка включена в стоимость товара, указанную на сайте. Заказ на платформе CDEK.Shopping можно оплатить российской банковской картой.