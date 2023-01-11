СМИ узнали, что в России снова могут открыться магазины Puma
СМИ: магазины спортивной одежды и обуви бренда Puma могут снова открыться в России
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Бренд Puma возвращается в Россию — магазины со спортивной одеждой и обувью немецкого производителя могут снова начать работать в Москве, сообщают "Известия" со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости.
Отмечается, что сегодня речь идет лишь о торговых центрах, располагающихся в Москве. При этом, по словам источника издания, такие сведения поступают не от знаковых объектов в столице.
Пока представители Puma, сообщает издание, ведут переговоры и сообщают о перспективах открытия в Москве монобрендовой розницы именно с торговыми центрами. Вместе с тем отечественная команда немецкого продавца еще не объяснила собственникам о подробных планах бренда — он возобновляет продажи, чтобы остаться в России, или чтобы организовать распродажу перед окончательным уходом.
Как свидетельствуют данные СПАРК, форма собственности "Пума Рус" в России до сих пор не менялась: компания по-прежнему принадлежит двум юрлицам из ФРГ и Австрии — Puma SE, Austria Puma Dassler Gessellschaft.