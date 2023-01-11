МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Мошенники украли доступ к аккаунту популярного российского бренда одежды 2MOOD в Instagram*, объявив, что заказы теперь принимаются только через личные сообщения в самом профиле вместо официального сайта, а также запустили распродажу, убедился корреспондент РИА Новости. Управляющий re:Store запустит новую сеть магазинов одежды

Так, в профиле компании размещена информация о том, что "сайт на обновлении" и в связи с этим заказы принимаются через Instagram*. При этом в одном из постов также уточняется, что компания дарит скидку до 30% всем покупателям, оформившим заказ через данную социальную сеть.

Однако официальный сайт ритейлера на данный момент работает, на нем опубликовано предупреждение о возможном мошенничестве. "Мы не ведем продажи через социальные сети и личную переписку", — говорится в сообщении на сайте.

При этом в аккаунте бренда в социальной сети "ВКонтакте" уточняется, что "аккаунт в запрещенной сети взломали. Последние два поста выложили злоумышленники". РИА Новости направило запрос в компанию.

2MOOD — российская марка одежды, производящая с 2017 года одежду, обувь и аксессуары.

Instagram* — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta*, которой также принадлежат сервисы Facebook Messenger*, WhatsApp и Facebook*.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская