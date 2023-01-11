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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230111/839441450.html
В Москве "заминировали" все торговые центры
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. Неизвестный аноним "заминировал" все столичные ТЦ, идут выборочные проверки, эвакуации не проводятся, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило... ПРАЙМ, 11.01.2023
потребрынок, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, москва, торговые центры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Неизвестный аноним "заминировал" все столичные ТЦ, идут выборочные проверки, эвакуации не проводятся, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города", — заявил собеседник агентства.
По его словам, согласно предварительным данным, угроза исходила с территории Украины. Сотрудники оперативных служб уже приступили к выборочным проверкам торговых центров.
"Эвакуация не проводится", — подчеркнул собеседник агентства.