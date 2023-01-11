МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Неизвестный аноним "заминировал" все столичные ТЦ, идут выборочные проверки, эвакуации не проводятся, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

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"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города", — заявил собеседник агентства.

По его словам, согласно предварительным данным, угроза исходила с территории Украины. Сотрудники оперативных служб уже приступили к выборочным проверкам торговых центров.

"Эвакуация не проводится", — подчеркнул собеседник агентства.