ХЕЛЬСИНКИ, 11 янв — ПРАЙМ. Продажи алкоголя в магазинах финской государственной монополии Alko в 2022 году снизились на 10%, и впервые за более чем 20 лет продажи белого вина обогнали красное, сообщает в пресс-релизе организация. Саудовская Аравия не разрешит продажу алкоголя в Duty free

Финляндия на протяжении нескольких лет лидирует в Евросоюзе по дороговизне алкоголя, а его продажа в стране строго регламентирована. В обычных точках продаж доступен алкоголь крепостью до 5,5%, все более крепкие напитки продаются исключительно в Alko. В связи с дороговизной алкоголя, среди жителей Финляндии распространена практика покупки этих напитков в соседней Эстонии, где он в разы дешевле, а также заказа в интернет-магазинах других стран ЕС.

"В 2022 году в Alko было закуплено 80,3 миллиона литров напитков, что на 9,9% меньше по сравнению с прошлым годом. В 2021 году объем продаж составил около 89 миллионов литров", — сообщает монополия.

Продажи вин упали на 11,2%, крепких спиртных напитков — на 6,8%, а пивоваренной продукции — на 10,2%, говорится в сообщении.

В 2022 году продажи Alko принесли государству 884 миллиона евро в виде налогов (966 миллионов евро в 2021 году).

В 2022 году произошел исторический поворот в продажах вина: было продано 20,7 миллиона литров белых вин и 20,4 миллиона литров красных вин. Последний раз финны потребляли больше белого вина, чем красного, более 20 лет назад, в 2001 году, уточняет предприятие.

По продажам в 2022 году лидировали производители: Чили, Италия, Испания в категории красных вин, Чили, Германия, Италия в категории белых вин, Италия, Испания и Франция в категории игристых вин.