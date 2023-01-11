МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Убытки магазинов в торговых центрах могут составлять до 5% от месячной выручки из-за сообщений о ложных минированиях, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты. В Москве "заминировали" все торговые центры

В среду представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что неизвестный "заминировал" все торговые центры в Москве. По итогам сообщений проходят выборочные проверки, эвакуации не проводятся.

"Ложные минирования – это еще один негативный фактор, который усугубляет положение арендаторов в ТЦ, так как теряют доход именно они, а не торговый центр. Все зависит от конкретного дня недели и времени простоя, но обычно потери в дни "минирований" не превышают 5% от суммы месячных продаж", — рассказал президент Magic Group Александр Перемятов.

Гендиректор компании "Этерна" Дмитрий Томилин отмечает, что при поступлении звонков о минировании эвакуация требуется не всегда. Если ее не проводят, многие посетители не покидают ТЦ. В таких случаях потери арендаторов минимальны. Прочитав сообщения о минировании в социальных сетях или на новостных сайтах, первыми уходят обычно те, у кого не было особой надобности находиться в ТЦ, а те, кто хотел совершить покупку, часто остаются, чтобы осуществить задуманное.

Ситуация усложняется, если требуется эвакуация, добавляет вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По его словам, после проведения вынужденных мероприятий в ТЦ могут не вернуться до 25% покупателей, находившихся там в момент срабатывания тревоги. Это может привести к серьезным потерям выручки магазинов в день эвакуации.

Кроме того, как отметил Томилин, звонки о минировании формируют у потенциальных посетителей магазинов страхи, ведущие к снижению покупательского трафика в торговых центрах.