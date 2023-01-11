МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Продажи связанных с Чебурашкой и крокодилом Геной игрушек увеличились в России с начала года в 2,5 раза после выхода в прокат фильма "Чебурашка", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Маркета". "Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом

"Продажи детских товаров, связанных с Чебурашкой или крокодилом Геной, также выросли. Игрушки, фигурки, пазлы и книги про них за первые 10 дней января покупали на Маркете в 2,5 раза больше, чем обычно в течение года", — заявили в компании.

Выросло в целом и количество поисковых запросов по слову "чебурашка", достигнув максимальных значений на новогодних каникулах. "Так, за первые 10 дней января этого героя на сервисе искали в 3 раза больше обычного, и таких запросов было столько же, сколько за весь прошедший декабрь", — уточнили в пресс-службе.

Ранее во вторник исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок "Русбренд" Алексей Поповичев рассказал РИА Новости, что успех российского анимационного фильма "Чебурашка" не только вернул герою былую популярность, но и несет очевидный потенциал для развития бренда.

Этот фильм вышел в прокат 1 января с производственным бюджетом 850 миллионов рублей. По состоянию на 10 января его сборы составили 3,14 миллиарда рублей, что сделало фильм новым рекордсменом в отечественном прокате. По сюжету картины, Чебурашка — не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который прибыл из апельсиновой рощи далекой страны. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске.