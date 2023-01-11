МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Заметный рост цен на овощи с начала года является в России сезонным явлением, с февраля-марта цены традиционно начинают снижаться, заявил журналистам председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. В России с 1 по 9 января выросли цены на некоторые овощи

Цены на плодоовощную продукцию в РФ за период с 1 по 9 января выросли в среднем на 6,5%, при этом больше всего из отслеживаемых позиций подорожали помидоры и огурцы — на 13,01% и на 12,87%, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

"Рост цен на овощи, особенно на огурцы и томаты, объясняется сезонным фактором – вместе с увеличением производственных издержек производителей эти овощи традиционно дорожают до февраля-марта, затем цены начинают снижаться", — сказал Караваев.

По его словам, сейчас на рынках и полках магазинов представлены отечественные тепличные огурцы и помидоры. "В текущем периоде отпускные цены производителей являются максимально высокими в связи с их высокими затратами на обеспечение необходимого температурного и светового режима теплиц", — пояснил Караваев.

Он также отметил, что средняя закупочная цена — то есть та, по которой товары приобретают торговые сети, — на овощи "борщевого набора" в сетях-членах АКОРТ в первую неделю января выросла на 3,93% по сравнению с последней неделей декабря, но при этом средняя цена на полке при сравнении аналогичных периодов изменилась лишь на 0,37%.

"Важно отметить, что на ряд продуктов по итогам первой недели января федеральные сети сохранили розничные цены ниже закупочных: например, отрицательная наценка на репчатый лук составляет минус 12,36%, картофель – минус 12,59%, морковь – минус 22,23%, подсолнечное масло – минус 4,23% тушку бройлера – минус 4,7%", — сообщил глава АКОРТ.

Росстат сообщил, что цены на морковь, репчатый лук и свеклу в среднем по РФ с начала года выросли на 6,7%, 6,25% и на 5,4% соответственно, а капуста и картофель стали дороже на 2,35% и на 2,02%. Мясо кур с начала года подорожало на 0,2%, подсолнечное масло — подешевело на 0,22%,