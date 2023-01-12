МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В московских ресторанах сети "Вкусно — и точка" с января 2023 года на упаковке продукции появятся надписи, призывающие к раздельному сбору отходов в рамках совместного проекта с Российским экологическим оператором, сообщили в пресс-службе РЭО. "Вкусно — и точка" заявила, что договоренностей на выход в Казахстан нет

"С 2023 года в сети питания в Москве появятся призывы к раздельному сбору отходов. На упаковках продуктов питания будут размещены QR-коды, при переходе по которым гости смогут узнать больше о проекте и мусорной реформе в нашей стране. Раздельно собранные отходы, картонная упаковка и стаканчики, будут отправлены на переработку", — процитировала пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

По словам Буцаева, эта работа идет в рамках построения экономики замкнутого цикла и формирования новой, более экологичной и осознанной модели поведения людей.

Ранее в Москве стартовал пилотный проект по раздельному сбору отходов в залах "Вкусно — и точка". Компания планирует распространить его по всей стране.

"Важно, чтобы в упаковке не было остатков пищи и жидкости, поэтому остатки пищи следует выбрасывать, а жидкость выливать в контейнер для смешанных отходов", — подчеркнули в РЭО.

По данным компании, "Вкусно – и точка" ежегодно направляет на переработку не менее 2500 тонн картона от транспортной упаковки и около 5000 тонн фритюрного масла. Около 3000 тонн фритюрного масла передается на переработку в биодизельное топливо, порядка 2000 тонн направляется на переработку в хозяйственное мыло и смазочные материалы.