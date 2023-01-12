МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. "Яндекс. Маркет" запустил продажи электроинструментов под собственным брендом Nocord, в планах — расширить представленный ассортимент, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Яндекс Маркет" запустил продажи своего бренда электроники

"На "Яндекс. Маркете" теперь можно заказать электроинструменты, которые сервис выпустил под своей торговой маркой Nocord. Сейчас в продаже есть аккумуляторные дрели-шуруповерты и угловые шлифовальные машины — "болгарки", в ближайший месяц появятся также перфораторы", — заявили в компании.

Отмечается, что на данный момент доступно семь видов шуруповертов и три вида "болгарок", при этом линейка беспроводных электроинструментов будет расширяться новыми наименованиями. Дрели-шуруповерты различаются емкостью аккумулятора, а также комплектацией — количеством съемных аккумуляторов и насадок, а шлифовальные машины — мощностью, уточнили в компании.

До этого, в конце декабря, "Яндекс. Маркет" запустил продажи электроники и бытовой техники под собственным брендом Tuvio, а августе начал выпускать детские товары под маркой Junion. В конце марта прошлого года маркетплейс также выпустил зарядные устройства Commo.