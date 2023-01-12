МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Проблемы в поставках мандаринов, с которым могли столкнуться производители Египта, никак не отразятся на обеспечении этой продукцией россиян, такое мнение высказали РИА Новости эксперты. Россия в 2022 году собрала рекордный урожай фруктов и ягод

О том, что Египет столкнулся с проблемами при поставках цитрусовых в Россию, в четверг написал ряд СМИ, ссылаясь на то, что из-за санкций между Россией и Египтом работает только несколько транспортных линий. Опрошенные РИА Новости эксперты не видят сложностей для потребителей РФ в этой ситуации.

"Объем поставок данного вида продукции в 2021 году из Египта составил 35,5 тысячи тонн. Для сравнения — из Турции за аналогичный период было поставлено 494,3 тысячи тонн мандаринов. В случае проблем с поставками из Египта выпадающие объемы смогут заменить указанные страны, ЮАР, занимающая четвертое место в рейтинге поставщиков, а также Абхазия и Грузия", — считает зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов.

Он уточнил, что ключевыми поставщиками мандаринов на российский рынок выступают Турция, Марокко и Пакистан, а Египет является для России пятым партнером в этом рейтинге. По оценке "Руспродсоюза", за последнюю неделю мандарины в оптовом сегменте подешевели на 4,5%, а за год снижение цен на мандарины в опте составляет 5%. Диетолог предупредила, кому опасно есть мандарины

В свою очередь управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов в беседе с РИА Новости заметил, что при поставках мандаринов из Египта в РФ и так не было прямых линий, продукция шла через промежуточные порты.

"Все работали так или иначе через Хайфу или Ашдод (морские порты Израиля — ред.), или через Мерсин (морской порт в Турции — ред.). А у этих стран есть свои мандарины и свой экспорт в Россию, поэтому вопрос надо задавать, скорее, не российским закупщикам, а конкурентам из Израиля, Турции и Марокко, и способности египетских товарищей конкурировать с ними", — заметил он.

Кроме того, импорт такой экзотической продукции, как мандарины, никогда не являлся стратегическим, потому не требовал господдержки, продолжил Безбородов, тем более что в российских магазинах всегда есть выбор из трех-четырех сортов.