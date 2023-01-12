МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Являющиеся крупнейшими мировыми производителями пальмового масла Малайзия и Индонезия решили объединиться против нового законопроекта Евросоюза о вырубке лесов, сообщила малайзийская газета Star. СМИ раскрыли, что могут потерять производители пальмового масла в Малайзии

Документ предусматривает ограничение поставок пальмового масла в ЕС, если на такую продукцию не будет сертификата об отсутствии вырубки лесов в процессе производства. Малайзия и Индонезия посчитали это решение необоснованным и портящим торговые отношения с ЕС, отметило издание.

"Пальмовое масло считается самым дешевым маслом в мире. Поэтому постоянно лавирующие меры ЕС выглядят как торговый барьер для защиты их собственной продукции. Именно сейчас Всемирной торговой организации следовало бы вмешаться", — процитировала газета слова министра сырьевых товаров Малайзии Фадиллы Юсофа.

Отмечается, что по словам министра, Малайзия активно обсуждает с Индонезией возможность полной остановки поставок пальмового масла в ЕС.

"Один из вариантов — прекратить экспорт в Европу и сосредоточиться на других странах, если ЕС и дальше будет нам мешать", — заявил Юсофа.