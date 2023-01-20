МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Евросоюз ввел антидемпинговые пошлины на жирные кислоты из Индонезии, ключевым ингридиентом которых является пальмовое масло, чтобы спасти свой рынок от конкуренции. СМИ: Малайзия и Индонезия объединяются против ЕС из-за пальмового масла

"Промышленность ЕС пострадала от демпингового импорта, потому что она не смогла конкурировать с индонезийскими кислотами по цене. Это привело к потере Евросоюзом доли рынка. Жирные кислоты широко используются в пищевых продуктах, косметике и лекарствах", — говорится в документе, опубликованном на сайте Европейской комиссии.

Уточняется, что введенные пошлины варьируются от 15,2% до 46,4%.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что попытки Евросоюза ограничить свободу действий развивающихся стран в отношении их ресурсов означают, что Европа "вернулась к скользким практикам эпохи колониализма".