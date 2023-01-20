Евросоюз ввел пошлины на индонезийские продукты из пальмового масла
ЕС ввел пошлины от 15,2 до 46,4 процента на продукты из пальмового масла из Индонезии
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Евросоюз ввел антидемпинговые пошлины на жирные кислоты из Индонезии, ключевым ингридиентом которых является пальмовое масло, чтобы спасти свой рынок от конкуренции.
"Промышленность ЕС пострадала от демпингового импорта, потому что она не смогла конкурировать с индонезийскими кислотами по цене. Это привело к потере Евросоюзом доли рынка. Жирные кислоты широко используются в пищевых продуктах, косметике и лекарствах", — говорится в документе, опубликованном на сайте Европейской комиссии.
Уточняется, что введенные пошлины варьируются от 15,2% до 46,4%.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что попытки Евросоюза ограничить свободу действий развивающихся стран в отношении их ресурсов означают, что Европа "вернулась к скользким практикам эпохи колониализма".