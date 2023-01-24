МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Продажи растительных аналогов молока в России в денежном выражении за одиннадцать месяцев 2022 года утратили все достижения прошлого года, уйдя в отрицательную зону после роста более чем на 17% за тот же прошлогодний период, среди причин – выбор из-за снижения доходов более доступного по цене традиционного молока, исчезновение эффекта новизны и меньшая представленность на полках, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "ЭкоНива" нарастила производство сырого молока на 6,5 процента

Согласно данным исследовательской компании NielsenIQ, за одиннадцать месяцев 2021 года денежные продажи растительных аналогов молока в крупнейших розничных сетях РФ выросли в годовом выражении на 17,2% и стали топ-перформером среди продукции молочной индустрии, но по итогам того же периода 2022 года эта динамика ушла в отрицательную зону – продажи "в деньгах" упали за год на 0,7%.

В свою очередь, продажи традиционного молока резко выросли – на 18,2% за январь-ноябрь 2022 года против 3,3% за тот же период годом ранее, также заметно увеличились денежные продажи сливок – на 17,2% против 4,4% – и ферментированной продукции (кефиры, ряженки и так далее) — на 10,4% за 11 месяцев 2022 года против 1% за январь-ноябрь 2021 года.

НЕИЗБЕЖНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Растительные сегменты молочных категорий традиционно занимают основную долю рынка продуктов на основе растительного белка: например, согласно материалам Союза производителей продукции на растительной основе (СППРО), в 2021 году на долю альтернативных молочных напитков приходилось 65% продуктов на растительной основе в РФ.

Нынешняя смена тренда и сокращение продаж неудивительны: по словам экспертов, санкции повысили себестоимость продуктов на растительном белке, которые отчасти стали теперь избыточным потреблением — когда доходы снижаются, ради экономии можно обойтись, к примеру, и традиционным молоком.

В предшествующие годы темпы роста этой категории были довольно высокими из-за низкой базы: потребитель охотно пробовал новое, но в текущих экономических условиях пополнение сегмента новыми покупателями существенно замедлилось, констатирует директор аналитического департамента Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Алексей Воронин.

Далее — ограниченный платежеспособный спрос: по его словам, тенденция к экономии, вызванная снижением доходов населения, привела к тому, что спрос на более доступные традиционные категории "перетягивает" на себя часть спроса из современных категорий и групп с более высокой ценой. Например, поэтому растет потребление питьевого молока, и сокращается – йогуртов.

"Аналогичная ситуация и с продуктами на растительной основе: более высокая цена становится фактором переориентации части спроса на более доступные молочные продукты", — добавляет Воронин. Йогурты среди молочной продукции, согласно данным NielsenIQ, действительно показали некоторое замедление темпов продаж – за 11 месяцев 2022 года их рост в денежном выражении составил 1,8%, годом ранее – 2,5%.

Схожую точку зрения высказывает президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков: по его словам, при экономической нестабильности приоритеты покупателей меняются, а так как растительные аналоги молока не являются товарами первой необходимости, а относятся к категории среднего и высокого ценового сегмента, по ним наблюдается снижение продаж.

ОНЛАЙН НЕ СПАСАЕТ

В свою очередь в NielsenIQ также полагают, что изменение цен вносит в объемы продаж растительных сегментов "молочных" категорий довольно незначительный вклад, а более весомым фактором является ассортимент: у производителей он не изменился, но на полках магазинов представлен сейчас в меньшем количестве.

"Ритейлеры в своем большинстве сконцентрировали усилия на работе с более прибыльными товарами; в данном случае наиболее успешными SKU традиционной молочной продукции, которая отвечает потребностям экономного покупателя благодаря более низким ценам", — считает директор по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысанова.

"Кроме того, в условиях обострения борьбы за полочное пространство в офлайн-рознице для растительной молочной продукции большую значимость приобрел канал онлайн-торговли, где она показывает двузначные темпы роста — плюс 18%, которые, однако, за счет меньших объемов не могут перекрыть общего снижения продаж", — добавила эксперт. Не менее важным фактором она считает и трудности с цепочками поставок: производство растительной продукции во многом завязано на импортные составляющие, с которыми возникли трудности, "а значит для части игроков оно стало менее привлекательным с экономической точки зрения".

После того как весной 2022 года против РФ были введены санкции, стоимость импортного сырья для производителей продукции на растительной основе поднялась в 1,5-2 раза, говорила РИА Новости в сентябре исполнительный директор СППРО Валерия Родина. Рост себестоимости самой продукции удалось сдержать — по ее словам, за счет альтернативных поставщиков и оптимизации технологий: например, для растительных аналогов молока она выросла примерно на 15-30% за полгода.