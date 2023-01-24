Росалкогольрегулирование: продажи водки выросли за 2022 год до 76,2 миллиона декалитров
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Объем розничных продаж водки в России в 2022 году вырос на 5,9% в сравнении с показателями за 2021 год, до 76,2 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.
При этом, по данным ведомства, объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за январь-декабрь вырос на 3,5%, до 220,386 миллиона дал. В то же время продажи слабоалкогольной продукции за год увеличились на 46%, до 16,077 миллиона дал.
Кроме того, продажи виноградных вин выросли на 0,8%, до 53,386 миллиона, при этом ликерных вин — на 151%, до 756 тысяч дал, а шампанских и игристых — на 8,6%, до 20,014 миллиона. Объем продаж коньяка увеличился на 5,3%, до 12,665 миллиона дал.
В Росалкогольрегулировании отметили, что рост легальных розничных продаж — это результат обеления рынка, снижения доли нелегальной продукции и отказа потребителя от ее приобретения.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230124/839560213.html