МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Объем розничных продаж водки в России в 2022 году вырос на 5,9% в сравнении с показателями за 2021 год, до 76,2 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования. СМИ рассказали об успешном импортозамещении элитного алкоголя

При этом, по данным ведомства, объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за январь-декабрь вырос на 3,5%, до 220,386 миллиона дал. В то же время продажи слабоалкогольной продукции за год увеличились на 46%, до 16,077 миллиона дал.

Кроме того, продажи виноградных вин выросли на 0,8%, до 53,386 миллиона, при этом ликерных вин — на 151%, до 756 тысяч дал, а шампанских и игристых — на 8,6%, до 20,014 миллиона. Объем продаж коньяка увеличился на 5,3%, до 12,665 миллиона дал.

В Росалкогольрегулировании отметили, что рост легальных розничных продаж — это результат обеления рынка, снижения доли нелегальной продукции и отказа потребителя от ее приобретения.