МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", увеличила общие продажи в 2022 году на 18,3% по сравнению с предыдущим годом — до 2,602 триллиона рублей, говорится в сообщении компании. Ретейлеры отметили сезонный фактор в росте цен на овощи в России

Офлайн-продажи ритейлера выросли на 17,7% — до 2,531 триллиона рублей. При этом выручка "Пятерочки" повысились на 18% и составила 2,1 триллиона рублей, магазинов "Перекресток" — на 8,3%, до 365,283 миллиарда рублей, выручка гипермаркетов "Карусель" снизилась на 50,5% — до 15,693 миллиарда рублей.

За четвертый квартал общие продажи группы выросли на 16,3%, до 703,993 миллиарда рублей, офлайн-продажи — на 15,7%, до 681,935 миллиарда рублей. При этом выручка "Пятерочки" увеличилась на 13,5% и составила 551,9 миллиарда рублей, "Перекрестка" — на 4,4%, до 97,965 миллиарда рублей, выручка "Карусели" снизилась на 66,3% — до 2,355 миллиарда рублей.

Кроме того, X5 Group сообщила, что планирует ускорить открытие новых дискаунтеров "Чижик", а также рассмотрит возможности выхода в новые для себя регионы через партнерство с местными ритейлерами.

"В новом году мы продолжим активно расширять наши сети "жестких" дискаунтеров и магазинов "у дома" с фокусом на более доступные цены, а также рассмотрим возможности развития в новых регионах через стратегическое партнерство с местными розничными сетями", — приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана. Ретейлер рассказал, как изменились гастрономические предпочтения россиян

"Формат "жестких" дискаунтеров является привлекательным для покупателей, ищущих лучшее ценовое предложение в условиях роста продовольственной инфляции, и мы планируем ускорить открытие магазинов "Чижик" в 2023 году", — сказал он.

По словам Шехтермана, компания продолжает наблюдать активное развитие сети дискаунтеров "Чижик" с момента его запуска осенью 2020 года. Так, в 2022 году чистая выручка "Чижика" выросла в 12 раз по сравнению с предыдущим годом и составила около 36 миллиардов рублей, а количество магазинов увеличилось в 7 раз — до 517 на конец декабря.