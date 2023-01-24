ВАШИНГТОН, 24 янв — ПРАЙМ. Производитель шоколадных драже M&M's, которые принадлежат компании Mars из США, объявил о решении исключить на неопределенный срок из рекламы продукции говорящие конфеты, вызывающие полемику в обществе, связанную с изменениями в образах персонажей. Исследование показало, как изменились цены на шоколад и другие сладости

"За последний год мы внесли ряд изменений в наши любимые говорящие конфеты. Мы не были уверены, что кто-то вообще обратит на это внимание. И, определенно, мы не думали, что это взорвет интернет. Теперь мы понимаем, что даже обувь конфетки может вызывать противоречия. Это последнее, что хотели M&M's, поскольку мы все стремимся объединить людей. Поэтому мы решили поставить говорящих конфет на паузу на неопределенный срок", — написали M&M's в Twitter.

Компания также объявила о новом представителе бренда, пост которого заняла американская актриса и комик Майя Рудольф.

В 2022 году компания провела редизайн персонажей, что вызвало волну недовольства, в частности, критике подверглась замена туфель зеленой конфеты на кроссовки. По данным СМИ, ведущий телеканал Fox News Такер Карлсон высмеял изменения, а пользователи TikTok раскритиковали компанию за то, что зеленого персонажа якобы лишили сексуальности.