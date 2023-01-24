МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Торговая сеть "Верный" на фоне изменившихся закупочных условий вывела из своего ассортимента продукцию компании "Мултон" — соки под брендами "Добрый" и Rich, воду BonAqua и энергетики Burn, сообщила компания. Ретейлер H&M предъявил иск владельцу "Острова мечты"

"Торговая сеть "Верный" полностью вывела из продажи продукцию компании "Мултон". Полки магазинов покинули соки под брендами "Добрый" и Rich, вода BonAqua и энергетик Burn. Кроме того, производитель будет обязан вывести из магазинов сети все холодильное оборудование… После того, как торговая сеть приняла решение убрать из магазинов брендированные холодильники поставщика, тот в свою очередь еще значительнее увеличил разницу в закупочных ценах", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что заранее приняла меры, направленные на замену выведенной продукции, чтобы произошедшее не отразилось на ассортименте. "Во всех упомянутых категориях есть большое количество альтернатив, которые более привлекательны по цене и качеству", — заключили в компании. РИА Новости направило запрос компании "Мултон".

Ранее ритейлер уже вывел из своего ассортимента все крупы под брендами "Националь" и Prosto от производителя "Ангстрем", а также мороженое "Коровка из Кореновки" от группы компаний "Ренна". В начале декабря "Верный" также заявил, что собирается в течение нескольких недель снять с продажи все товары американского бренда Mars, уточнив, что по контракту покупал товары на 11% дороже, чем некоторые другие ритейлеры.

Сеть "Верный" представлена в 4 федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском. Компания насчитывает более 1 100 магазинов.