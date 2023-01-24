МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Россия приступила к закреплению критериев аккредитации органов по сертификации халяльных (разрешенных исламом) продуктов, чтобы выйти на международный рынок, сообщил РИА Новости во вторник глава Росаккредитации Назарий Скрыпник. Экспорт халяльной продукции из России значительно вырос за год

"Первые национальные стандарты "халяль" приняты. Мы приступили к настройке внутренней инфраструктуры и закреплению критериев аккредитации органов по сертификации "халяль" на законодательном уровне. Без этого выход на международный рынок затруднителен", — сказал Скрыпник.

Вместе с национальными стандартами в РФ были зарегистрированы и официальные переводы международных стандартов Организации исламского сотрудничества (OIC) и Института стандартизации и метрологии исламских стран (SMIIC).

"В разных странах есть свои требования к продукции "халяль", как и подход к безопасности всех видов продукции в каждой стране свой. Росаккредитация вместе с экспортерами определяет приоритетные страны и уже ведет диалог по применению зарубежных стандартов при оценке отечественной халяльной продукции", — отметил руководитель федеральной службы.

Он добавил, что Росаккредитация совместно с Духовным управлением мусульман РФ и Российским исламским институтом начинает подготовку технических экспертов по вопросам исламского права.

"Все это позволит решить приоритетную для нас задачу – содействие российским экспортерам в выходе на арабо-мусульманский рынок и признание их продукции в странах, требующих сертификацию "халяль", — заключил Скрыпник.